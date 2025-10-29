“4 partite chiave”: Chivu cambia così la stagione dell’Inter

Questa sera l’Inter scende in campo contro la Fiorentina per la nona giornata di Serie A. Sarà una sfida molto importante per i nerazzurri che, dopo la sconfitta di Napoli nell’ultimo turno, vogliono rialzarsi immediatamente. La squadra di Cristian Chivu è inoltre attesa da un totale di quattro partite chiave in due settimane.

Come analizza l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, prima della sosta per le gare delle nazionali di novembre ci saranno quattro partite molto importanti per l’Inter. Tre di queste verranno disputate a San Siro e per Lautaro Martinez e compagni non ci sarà margine di errore in Serie A e in Champions League.

Dopo il match di stasera con la Fiorentina, l’Inter andrà domenica a Verona e in seguito giocherà ancora a San Siro con il Kairat in Champions League e infine, sempre in casa, contro la Lazio il 9 novembre prima della sosta. Queste quattro partite sono alla portata dei nerazzurri che dovranno fare bottino pieno per volare in entrambe le classifiche.