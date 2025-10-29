VIDEO – De Pieri vola: primo gol in B del talento dell’Inter

Arriva alla quarta presenza in Serie B il primo gol di Giacomo De Pieri con la maglia della Juve Stabia. Il talentuoso jolly offensivo cresciuto nell’Inter ha segnato nell’ultima partita, giocata sul campo del Padova, la sua prima rete tra i professionisti. I tifosi nerazzurri lo ricorderanno per il debutto in Champions League che gli aveva concesso Simone Inzaghi lo scorso gennaio contro il Monaco, ad appena 18 anni.

Adesso, il talento classe 2006 si sta ambientando in Serie B dove sta crescendo in prestito con la maglia della Juve Stabia. Il suo allenatore lo ha già schierato da trequartista, secondo punta o anche esterno offensivo a destra. Di seguito il video con gli highlights dell’ultima gara della formazione campana e in cui è presente il gol decisivo di De Pieri per il 2-2 finale.