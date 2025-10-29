29 Ottobre 2025

VIDEO – De Pieri vola: primo gol in B del talento dell’Inter

Il talento nerazzurro realizza la prima rete tra i professionisti

Arriva alla quarta presenza in Serie B il primo gol di Giacomo De Pieri con la maglia della Juve Stabia. Il talentuoso jolly offensivo cresciuto nell’Inter ha segnato nell’ultima partita, giocata sul campo del Padova, la sua prima rete tra i professionisti. I tifosi nerazzurri lo ricorderanno per il debutto in Champions League che gli aveva concesso Simone Inzaghi lo scorso gennaio contro il Monaco, ad appena 18 anni.

Adesso, il talento classe 2006 si sta ambientando in Serie B dove sta crescendo in prestito con la maglia della Juve Stabia. Il suo allenatore lo ha già schierato da trequartista, secondo punta o anche esterno offensivo a destra. Di seguito il video con gli highlights dell’ultima gara della formazione campana e in cui è presente il gol decisivo di De Pieri per il 2-2 finale.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.