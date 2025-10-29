“Turnover limitato”: Chivu oggi farà solo QUESTI cambi”

La partita di sabato scorso contro il Napoli ha portato all’Inter la brutta notizia dell’infortunio di Henrikh Mkhitaryan che dovrà stare fermo per almeno un mese. Il centrocampista armeno lascerà quindi il suo posto in mezzo al campo e l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu pensa a chi mettere in quella posizione di mediana.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il favorito per prendere il posto del numero 22 sarà Petar Sucic. Il talentuoso centrocampista croato si è inserito subito bene nello spogliatoio dell’Inter e ora potrebbe tornare in campo da titolare per la sfida di questa sera a San Siro alle 20:45 contro la Fiorentina.

Questo cambio in mediana potrebbe essere l’unico che Chivu vuole fare oltre all’alternanza in attacco al fianco di Lautaro dove Esposito può prendere il posto di Bonny. Restano quindi questi due gli unici due cambi di formazioni previsti nell’Inter ma ci sono pure De Vrij e Carlos Augusto che scalpitano e possono sostituire Acerbi e Dimarco.