Dalla Lazio all’Inter: “È una vera occasione di mercato”

Manca sempre meno all’inizio del nuovo anno e come sempre nei primi mesi sarà importante, in chiave calciomercato, capire quali giocatori potranno cambiare aria nel corso del 2026. Le situazioni contrattuali di molti calciatori in Serie A e non solo possono fare la differenza in merito al loro futuro e di un possibile trasferimento.

Un difensore che in passato è stato spesso accostato a Inter e Milan è Mario Gila che è cresciuto tanto negli ultimi campionati italiani con la divisa della Lazio. Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il difensore spagnolo potrebbe cambiare squadra nel 2026 se non sceglierà di rinnovare.

Queste le parole dell’esperto di mercato: “Mario Gila ha il contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio e si è parlato anche di altre squadre italiane. Se non rinnovasse potrebbe essere un’occasione e quindi il prossimo mercato sarà interessante per lui. Ad oggi però non c’è nulla di più, nessun contatto o dialogo sul suo futuro”.