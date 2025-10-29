29 Ottobre 2025

Dalla Lazio all’Inter: “È una vera occasione di mercato”

In passato è stato accostato spesso all'Inter

Beppe Marotta prima di Como-Inter

Manca sempre meno all’inizio del nuovo anno e come sempre nei primi mesi sarà importante, in chiave calciomercato, capire quali giocatori potranno cambiare aria nel corso del 2026. Le situazioni contrattuali di molti calciatori in Serie A e non solo possono fare la differenza in merito al loro futuro e di un possibile trasferimento.

Un difensore che in passato è stato spesso accostato a Inter e Milan è Mario Gila che è cresciuto tanto negli ultimi campionati italiani con la divisa della Lazio. Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il difensore spagnolo potrebbe cambiare squadra nel 2026 se non sceglierà di rinnovare.

Queste le parole dell’esperto di mercato: “Mario Gila ha il contratto in scadenza nel 2027 con la Lazio e si è parlato anche di altre squadre italiane. Se non rinnovasse potrebbe essere un’occasione e quindi il prossimo mercato sarà interessante per lui. Ad oggi però non c’è nulla di più, nessun contatto o dialogo sul suo futuro”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.