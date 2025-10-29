Conte attacca l’Inter: “Non siamo scemi, se un presidente…”

In seguito alla vittoria del suo Napoli sul campo del Lecce, c’è spazio per festeggiare il 1° posto in classifica per Antonio Conte che ora sembra aver ritrovato compattezza con due successi in fila, dopo il tremendo ko per 6-2 col PSV in Champions League. A margine di quest’ultima vittoria, l’allenatore azzurro ha, come sempre, commentato la gara.

Conte nelle dichiarazioni post-partita raccolte dalla stampa non si è risparmiato un nuovo attacco all’Inter e al suo presidente Beppe Marotta. Con forse un po’ di ironia, l’allenatore del Napoli ha infatti detto di essere fiducioso sul designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, che non si faccia condizionare. Queste le sue parole:

“Penso sia giusto che siate voi a giudicare quello che è successo. Non è giusto venire a lamentarmi, sono passati troppi pochi giorni rispetto all’ultima partita con comportamenti diversi da parte di altri. Rimaniamo tranquilli e fiduciosi in Rocchi e nella classe arbitrale sperando che certe lamentele non condizionino. Quando si presentano i presidenti pensano di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo ma facciamo attenzione, non siamo scemi. Se qualcuno voleva mandare messaggi particolari, non va bene”.