Napoli tenta la fuga Scudetto ma l’algoritmo prevede altro

Dopo le ultime due vittorie consecutive, il Napoli si trova in testa alla classifica di Serie A e con 6 punti sopra l’Inter. La formazione di Cristian Chivu deve però ancora scendere in campo per questo nono turno di Serie A e lo farà questa sera in casa a San Siro contro la Fiorentina con l’obiettivo di riavvicinarsi alla vetta del campionato.

Nonostante la recente sconfitta al Maradona abbia fatto calare un po’ l’umore della piazza per un altro scontro diretto senza vittoria, l’Inter rimane ancora certamente una delle squadre da battere in questa Serie A. Questo valore del gruppo sembra confermarlo in pieno anche la previsione dell’algoritmo del Supercomputer di Opta.

Come si evince dalla sua analisi e dai dati forniti dalla sua previsione, resta infatti sempre l’Inter la squadra più forte del campionato e la prima netta candidata a vincere lo Scudetto con il 39,64% di chance di farcela. Al secondo posto proprio il Napoli con il 25,03% di possibilità di vittoria e poi seguono Roma (13,43%) e Milan (11,35%).