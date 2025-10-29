Marelli: “Trattenuta chiara, manca rigore per l’Inter”

La sfida di questa sera tra Inter e Fiorentina del nono turno di Serie A, è stata caratterizzata anche da un paio di casi da moviola che hanno visti coinvolti sempre Pio Esposito e Comuzzo. Il difensore viola ha trattenuto in area di rigore l’attaccante nerazzurro una volta per tempo. Questo il commento di Luca Marelli su DAZN in merito a questi due possibili calci di rigore:

PRIMO TEMPO – “Nel primo contatto entrambi i calciatori si trattengono, poi Pio esposito col braccio destro trattiene per il collo l’avversario. Si trascinano a terra, a mio avviso è corretto l’operato di Sozza che decide di non fischiare nulla”.

SECONDO TEMPO – “Diverso l’episodio del secondo tempo. Sul cross dalla destra, Comuzzo ad un certo punto si disinteressa completamente del pallone, ma si concentra solo su Pio Esposito che non lo trattiene, forse in un primo momento. Nella fase finale del contatto c’è soltanto la trattenuta al collo di Comuzzo. Ci doveva essere on field review per l’assegnazione del calcio di rigore e cartellino giallo perché c’era un giocatore che avrebbe potuto recuperare. Manca a mio parere un calcio di rigore per una trattenuta molto chiara di Comuzzo su Esposito. Check molto lungo? Credo che abbiano avuto almeno il dubbio su questo episodio”.