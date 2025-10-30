Chivu: “Errori in passato di Bisseck? Penso questa cosa”

Al termine della sfida tra Inter e Fiorentina vinta 3-0 dai nerazzurri, il tecnico Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti nella sala conferenze dello stadio Giuseppe Meazza.

MARCATORI E CLEAN SHEET – “Guardo l’atteggiamento, l’approccio. Nel primo tempo abbiamo fatto un buon fraseggio, forse poco lucidi negli ultimi venti metri. Nel secondo tempo abbiamo aggiunto cattiveria agonistica, determinazione e tiro da fuori area. Sono contento per la nostra reazione. Sono contento per Sucic”.

BISSECK – “Non è un esperimento. Per come vedo io il calcio è un difensore completo, può giocare ovunque. Oggi serviva per contrastare Moise Kean che è molto veloce. Sugli errori in passato: quale difensore non fa errori? Sbuca sempre un errore che condiziona la partita. Abbiamo in casa un difensore forte, che ha qualità e che ha margini di miglioramento”.

TIFOSI – “Il tifo dà energia, siamo contenti di giocare con un tifo che ci dà qualcosa in più da questo punto di vista. Sono contento di aver regalato ai nostri tifosi questa vittoria”.