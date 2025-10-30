Moviola Inter-Fiorentina: “Aggravante Comuzzo”, manca rigore

Termina con un netto 3-0 Inter-Fiorentina, sfida valida per il nono turno del campionato di Serie A che ha visto i nerazzurri capaci di compiere una grande prestazione contro un’avversaria di qualità come la viola. A decidere il match sono stati Calhanoglu (doppietta) e Sucic che hanno segnato dei gol molto belli.

Non mancano però le polemiche arbitrali perché Pio Esposito è stato abbattuto in area di rigore da Comuzzo, una volta nel primo tempo e una volta nel secondo. Secondo Marelli non ci sono dubbi sul fatto che quello della ripesa fosse rigore e solleva qualche dubbio anche la moviola de La Gazzetta dello Sport che spiega:

“Stessi protagonisti e dinamica. Due casi da moviola, uno per tempo, riguardano Pio Esposito e Comuzzo. Nella prima frazione (30’), il viola cintura vistosamente e in maniera ripetuta l’interista, franandogli addosso. Nella ripresa (9’), c’è il replay, con l’aggravante cravatta. Per Sozza non ci sono gli estremi per fischiare e il Var Ghersini lascia la decisione del campo. Rimangono molti dubbi”.