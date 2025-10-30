Marotta: “Vicini a Martinez e alla famiglia della vittima”

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, presso la Triennale per un evento sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina ha risposta a una domanda sul tragico incidente che ha visto coinvolto anche Josep Martinez nella giornata di martedì. Queste le parole del numero uno nerazzurro:

“È un fatto grave, delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore che conosciamo benissimo. Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane, speriamo possa trarre beneficio anche da questa tragica situazione”.