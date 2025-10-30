30 Ottobre 2025

Marotta: “Vicini a Martinez e alla famiglia della vittima”

Le parole del presidente dell'Inter

Beppe Marotta prima di Ajax-Inter

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, presso la Triennale per un evento sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina ha risposta a una domanda sul tragico incidente che ha visto coinvolto anche Josep Martinez nella giornata di martedì. Queste le parole del numero uno nerazzurro:

“È un fatto grave, delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore che conosciamo benissimo. Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane, speriamo possa trarre beneficio anche da questa tragica situazione”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.