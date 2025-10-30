Cesari non ci sta: “Comuzzo? Tenta uno strangolamento”

La vittoria dell’Inter per 3-0 sulla Fiorentina ha nascosto un po’ di polvere sotto al tappeto, in merito a nuove proteste per errori arbitrali ai danni dei nerazzurri. La squadra di Chivu ha infatti chiesto un calcio di rigore nel match contro i viola per un fallo di Comuzzo su Esposito. Questa è la tesi che espone anche l’ex arbitro di Serie A, Graziano Cesari, ai microfoni di Sport Mediaset nell’immediato post partita:

“È ben più importante del primo. Mi chiedo come il Var Ghersini avvalli una decisione del direttore di gara che mi sembra assolutamente non corretta. Esposito cerca di prendere posizione e già Comuzzo parte male ma poi prosegue malissimo. Il difensore si gira dalla parte opposta del pallone e ha il braccio destro al collo dell’avversario Cravatta? No, cravattone, tentativo di strangolamento direi. È molto peggio della prima”.