“Sucic come Zidane”: spunta l’elogio da chi non ti aspetti

La netta vittoria dell’Inter per 3-0 sulla Fiorentina ha fatto esultare tutto il pubblico nerazzurro che è tornato a San Siro dopo 25 giorni e dopo ben tre partite di fila che la squadra di Cristian Chivu ha giocato in trasferta. I commenti sul gruppo interista sono tutti ottimali e ricchi di complimenti.

Gli elogi arrivano a sorpresa anche da chi non è sempre ottimista verso i colori nerazzurri. Sul suo profilo Instagram, il giornalista Sandro Sabatini ha fatto grandi elogi ai giocatori dell’Inter e ha usato queste parole per fare un enorme paragone con Petar Sucic protagonista:

“Per me l’Inter è la squadra più forte da 4 anni e lo è anche quest’anno […] La ritengo la più forte perché ha Calhanoglu che equilibra tutto il rendimento della squadra, quando gira lui gira anche tutta l’Inter. L’Inter è la più forte perché ha Mkhitaryan ma ora ha anche il suo sostituto, Sucic è un 2003 che segna una rete che fa tornare in mente Zidane per come muove il pallone”.