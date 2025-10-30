30 Ottobre 2025

Bisseck divide: “Bella sorpresa” ma si perde anche Kean

Le pagelle dei giornali al difensore dell'Inter

Una delle mosse a sorpresa di Chivu per Inter-Fiorentina è stata quella di schierare Yann Aurel Bisseck al centro della difesa a tre nerazzurra. Il difensore tedesco ha risposto bene con una prova attenta e senza sbavature ma i giornali oggi sono divisi nelle pagelle. C’è chi lo esalta e chi invece lo rimanda alla prossima partita.

Di seguito le pagelle dei quotidiani sportivi italiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7“Bella sorpresa. Da centrale concede uno scatto a Kean. Funziona l’idea trasgressiva, già provata a Bruxelles. Solo un grande portiere gli toglie il gol“.

CORRIERE DELLO SPORT 6 “Chance per lui dal primo minuto nel ruolo inedito di centrale in cui aveva giocato appena uno spezzone a Bruxelles. Rimandato al prossimo tentativo”.

TUTTOSPORT 6,5 “Dopo il test nel secondo tempo con il Saint-Gilloise, Chivu lo lancia dal 1′ al centro della difesa: il suo fisicaccio lo aiuta a evitare problemi, anche se nella ripresa perde Kean che fi la in porta. Amnesia che gli costa mezzo punto in pagella”.

