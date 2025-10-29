Bisseck: “Ecco dove sono migliorato. Akanji aiuta la squadra”

Al termine della sfida tra Inter e Fiorentina, il difensore nerazzurro Yann Aurel Bisseck è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa a San Siro:

CONCENTRAZIONE – “Oggi sono andato bene. Come si lavora la concentrazione? Solo stando in campo per novanta minuti. È una cosa che ho migliorato tanto e come sempre c’è ancora spazio per migliorare”. (risposta alla domanda dell’inviata di Passione Inter allo stadio Meazza)

AKANJI – “È un giocatore fuoriclasse che ha giocato con grandi squadre. Per me è sempre una bella cosa giocare con giocatori forti come lui e penso che se giochiamo come oggi concentrati”.

TIFOSI – “Sempre importante che i tifosi siano con noi. Siamo contenti che sono tornati e speriamo che possano stare con noi per tutta la stagione”.