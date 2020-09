L’Inter sogna Kanté, intanto il Chelsea lo fa regolarmente giocare: in campo contro il Liverpool

La sua presenza da titolare non salterà all’occhio come quella di Ivan Perisic, ieri sera, sulla fascia sinistra dell’Inter scesa in campo contro il Pisa: ma Frank Lampard, allenatore del Chelsea, per affrontare il Liverpool questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 17.30 italiane), ha deciso di mettere in campo la miglior formazione possibile per i Blues. La quale prevede – ed eccoci alla notizia – anche la presenza da titolare di N’Golo Kanté, che prenderà posto nei tre di centrocampo previsti dal 4-3-3 di Lampard.

Il calciatore, lo ricordiamo, è sempre nel mirino dell’Inter come colpo per la mediana che si candiderebbe a fare realmente la differenza, al di là del colpo Vidal – in arrivo stasera a Milano – che rifornirà Conte dell’usato sicuro per inseguire la missione di trionfare in campionato con un suo pupillo. Pupillo che, guardacaso, è anche Kanté, che il tecnico interista ha allenato nel suo biennio Blues: e risulta che anche nelle ultime ore Conte abbia bussato alla porta della dirigenza affinché questa provi a portarlo a casa. Una missione non facile, certamente. Intanto, Lampard, nelle sue scelte, dal mercato non viene nemmeno sfiorato. E Kanté lo fa giocare, eccome.

