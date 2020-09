Inter, cresce l’attesa per l’arrivo di Vidal: c’è il possibile orario dell’atterraggio

Orario di arrivo tra le 20.00 (versione Sky) e le 20.30 (versione Sportitalia), destinazione più Linate che Malpensa. Le coordinate spazio-temporali per l’inizio della nuova avventura di Arturo Vidal all’Inter sembrerebbero essere queste, stando almeno a quanto trapela in questi minuti caratterizzati dall’attesa per l’approdo del centrocampista cileno che Antonio Conte non vede l’ora di riabbracciare dopo sei anni in cui le strade dei due – dopo l’addio del tecnico alla Juventus – sono rimaste separate, e dopo un anno nel quale l’allenatore ha cercato in tutti i modi di portarlo all’Inter. Stavolta riuscendoci.

In ogni caso, il fatto che Vidal dovesse presentarsi a Milano tra questa sera e domani mattina era previsto pressoché certamente ormai da alcuni giorni, con il giocatore che nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il proprio contratto con l’Inter. Intanto, però, la prossima tappa rimane quella dell’atterraggio sul suolo italiano. Per il quale, a ben vedere, pare essere ormai tutto pronto.

