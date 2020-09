Carta (ds Cagliari): “Per Godin trattativa lunga. Lunedì o martedì speriamo di chiudere”

Ore calde per il mercato dell’Inter. Nelle prossime ore è atteso l’arrivo a Milano di Arturo Vidal che inizierà la sua avventura in nerazzurro già nella giornata di domani con le visite mediche. Percorso inverso invece per Diego Godin: il difensore uruguaiano dopo una sola stagione all’Inter è fuori dal progetto ed il suo passaggio al Cagliari è davvero ad un passo.

Poco prima della sfida al Sassuolo, ha parlato il ds dei sardi Pierluigi Carta ai microfoni di Sky Sport: “Godin è un’idea del presidente che noi abbiamo subito sposato. Per giocatori così la trattativa è molto lunga, ma contiamo tra lunedì e martedì di limare l’ultimo pezzo che ci manca per chiudere la trattativa. Godin potrebbe aggiungere tanta personalità alla nostra squadra”.

