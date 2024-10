Inter, l’attaccante può tornare: “Credono ancora in lui”

Come è ormai noto da tempo, per la prossima stagione l’Inter avrà bisogno di un nuovo attaccante, visti gli addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa che vedranno il proprio contratto scadere il prossimo 30 giugno 2025.

Oltre ai possibili innesti sul calciomercato come Jonathan David, non è da escludere completamente che i nerazzurri attingano a giocatori fatti in casa. Fra questi spicca Sebastiano Esposito, che sta brillando all’Empoli in questo inizio di stagione. La punta classe 2002 è stato però ceduto in Toscana con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro (e senza recompra), motivo per il quale gli azzurri potrebbero versare la cifra e acquisirne la proprietà, soprattutto se continuasse a questi livelli.

In ogni caso, il procuratore di Esposito, Mario Giuffredi, non ha chiuso le porte a un ritorno all’Inter e soprattutto ha fatto sapere qual è l’idea dei nerazzurri, pur sottolineando la situazione contrattuale: “Ha un solo anno di contratto con l’Inter, anche se loro hanno sempre creduto fortemente in lui. E ci credono ancora“.