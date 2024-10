Un’Inter giovane e italiana: Marotta ha 3 NOMI in mente

Giuseppe Marotta e Oaktree potrebbero far combaciare le rispettive predilezioni nelle prossime sessioni di calciomercato dell’Inter. Se il presidente nerazzurro ha da sempre un debole per i calciatori italiani, la proprietà statunitense vuole invece abbassare l’età media della rosa, puntando su profili giovani che possano incrementare il proprio valore di mercato nel tempo.

La soluzione è tutto sommato semplice: cercare giovani italiani per l’Inter. Secondo Tuttosport, ci sono tre nomi sui quali il club nerazzurro si sta concentrando in queste settimane, fra nuovi e vecchi obiettivi osservati dagli scout di Piero Ausilio e Dario Baccin.

Innanzitutto, la dirigenza sta monitorando Nicolò Bertola come nuovo difensore per l’Inter. Il giovane centrale dello Spezia di 21 anni è in scadenza di contratto con i liguri nel 2025 e per questo potrebbe bastare un’offerta intorno ai 2 milioni per accaparrarselo già a gennaio, lasciandolo nell’attuale club di appartenenza fino a giugno in prestito.

A proposito di difensori e rimanendo sui classe 2003, l’Inter non ha mai cancellato dal proprio taccuino Giorgio Scalvini. Il centrale dell’Atalanta è fermo ai box per via di un grave infortunio e dovrebbe ritornare solo nel 2025, ma già in passato ci sono stati degli abboccamenti e l’interesse della Beneamata nei suoi confronti è noto a tuttti.

Infine, spostandoci all’attacco, c’è la pazza idea Daniel Maldini. Il 23enne del Monza è fresco di esordio in Nazionale e sta offrendo ottime prestazioni in Brianza. All’Inter servirebbe un profilo di questo per il reparto offensivo e non a caso l’estate scorsa il club ha cercato Albert Gudmundsson, poi finito alla Fiorentina. Il figlio d’arte piace parecchio e Ausilio continua a monitorarne la crescita: potrebbe essere una presenza fissa all’U-Power Stadium nei prossimi mesi.