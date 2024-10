Inter, nuovo difensore a gennaio: “Bastano 2 milioni”

Il calciomercato di gennaio si avvicina e l’Inter si guarda intorno per cogliere eventuali opportunità, anche per giocatori da lasciare in prestito per sei mesi nell’attuale club di appartenenza prima di accoglierli definitivamente in estate.

Potrebbe essere il caso di un nuovo difensore nel mirino del presidente Giuseppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio, ovvero – secondo Tuttosport – Nicolò Bertola dello Spezia. Già nel giro dell’Under 21, oggi alcuni scout nerazzurri saranno a Trieste per guardare Italia-Irlanda e osservarne la prestazione, come già succede da settimane.

Bertola, classe 2003, ha compiuto 21 anni nello scorso mese di marzo ma è già un titolare inamovibile dello Spezia in Serie B. I liguri sono secondi in classifica e hanno proprio la difesa come principale punto di forza (è la migliore del torneo insieme al Palermo), con sole 7 reti incassate. Bertola ha già giocato 8 partite da titolare nella difesa a tre di D’Angelo, da terzo di destra o di sinistra nella retroguardia.

L’Inter potrebbe così sfruttare i buoni rapporti con lo Spezia, visto che in Liguria gioca anche Francesco Pio Esposito, ceduto in prestito secco la scorsa estate. E a proposito di relazioni proficue, c’è da segnalare anche l’agente del difensore, ovvero Tullio Tinti che è procuratore di Simone Inzaghi, Alessandro Bastoni e Matteo Darmian.

Bertola può arrivare all’Inter per 2 milioni

Particolarmente allettante, inoltre, risulta la situazione contrattuale e conseguentemente la cifra con la quale potrebbe liberarsi. Bertola è infatti in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, il direttore sportivo dei liguri Melissano gli ha già proposto un rinnovo quadriennale con ingaggio raddoppiato, passando da 130.000 a 260.000 euro netti annuali più bonus, e una clausola rescissoria da 4,5 milioni di euro.

A metà settimana, sempre stando alle notizie riportate da Tuttosport, si terrà un incontro decisivo con l’entourage del giocatore. Se non si dovesse arrivare a un accordo entro la fine del 2024, allora lo Spezia potrebbe optare per una cessione a gennaio, in modo da monetizzare e non lasciarlo partire a zero. A quel punto, potrebbe bastare una proposta da 2 milioni di euro. E qui entra in gioco l’Inter: l’idea sarebbe quella di acquistarlo in inverno e lasciarlo allo Spezia fino al termine della stagione 2024-25, per poi averlo a disposizione dalla prossima annata.

I nerazzurri sono molto attenti all’evoluzione, vista anche la nota predilezione di Giuseppe Marotta per i giocatori italiani. Se a questo fattore uniamo la volontà di Oaktree di puntare su profili giovani, allora Bertola potrebbe davvero fare al caso dell’Inter.