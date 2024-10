Scaloni sicuro: “Lautaro Pallone d’Oro, lo merita più di tutti”

Lautaro Martinez è fra i 30 candidati da cui uscirà il vincitore del Pallone d’Oro, che verrà assegnato il prossimo 28 ottobre. Merito delle prestazioni con l’Inter e con l’Argentina durante la stagione 2023-24, che sono state sottolineate anche dal ct della Seleccion, Lionel Scaloni, alla vigilia dell’impegno contro la Bolivia. Una vera e propria investitura, quella dell’allenatore:

“Lautaro ha fatto un anno spettacolare: il gol in finale, capocannoniere della Coppa America. Merita il Pallone d’Oro più di chiunque altro, lo apprezzo molto e spero che lo vinca. È stato con noi dal minuto zero. Se non ora, sarà più tardi. Ha un futuro enorme“.

Il capitano nerazzurro, oltre ad aver trascinato l’Argentina alla vittoria della Coppa America, ha aggiunto lo scudetto della seconda stella da protagonista assoluto aggiudicandosi il titolo di capocannoniere della Serie A e di MVP del torneo.