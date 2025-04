Romano SVELA: “Cristiano Ronaldo-Inter, ecco la verità”

Negli scorsi giorni erano circolare diverse voci di mercato che vedevano Cristiano Ronaldo come un possibile oggetto di interesse dell’Inter, visto il desiderio del campione portoghese di giocare il Mondiale per Club ovvero una possibilità che il suo attuale club (l’Al Nassr) non gli garantisce non essendosi qualificato.

Si trattava però di voci prive di fondamento perché nelle intenzioni di Cristiano Ronaldo non c’è nessuna intenzione di trasferirsi in un club europeo e nemmeno all’Inter Miami del rivale Leo Messi, come altri rumour suggerivano nelle scorse settimane. A confermarlo è il noto esperto di mercato, Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube.

Viene quindi smentita una volta per tutte questa voce di fanta-mercato che era giunta da paesi esterni nei giorni scorsi. Se davvero il desiderio di Cristiano Ronaldo è davvero quello di giocare a giugno e luglio il nuovo Mondiale per Club negli Stati Uniti d’America, non lo farà con l’Inter o con un’altra società europea.