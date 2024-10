L’attaccante dall’Inter al Napoli: “Lo ha lanciato Conte”

Il futuro di Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter ma in prestito all’Empoli, è un autentico rebus. Il classe 2002 sta offrendo prestazioni molto convincenti in Toscana e la formula con cui è passato alla squadra di Roberto D’Aversa (prestito con diritto di riscatto) non aiuta, tanto che l’Inter potrebbe perderlo per 5 milioni.

Di questo e altro ha parlato il procuratore di Esposito, Mario Giuffredi, sulla radio CRC nella trasmissione “A Pranzo con Chiariello”: “Esposito lo ha lanciato Antonio Conte. Ha grandi potenzialità. Lui mi dice sempre scherzando che non capisco nulla di calcio, ma quando lo vedo giocare a volte mi ricorda Roberto Baggio. Ha ssolo perso alcuni anni per errori che ha commesso, ma doveva maturare“.

Su un possibile trasferimento al Napoli l’agente è sibillino, ma non si registra una chiusura, sebbene l’attenzione rimanga rivolta anche all’Inter: “Esposito al Napoli? Non mi sbilancio, ma ha un solo anno di contratto all’Inter, anche se loro hanno sempre creduto fortemente in lui. E ci credono ancora“.