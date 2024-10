Chi sostituirà Inzaghi se lascerà l’Inter?

L’Inter di Simone Inzaghi ha goduto di notevoli successi negli ultimi anni, ma nel calcio le sostituzioni sono sempre dietro l’angolo. Le speculazioni su una possibile separazione tra Inzaghi e l’Inter si stanno intensificando a causa degli ultimi fatti di cronaca e molti tifosi e analisti si stanno chiedendo chi potrebbe prendere il suo posto nel caso in cui lasciasse la squadra. Le voci al riguardo sono tante, alcune più concrete di altre, ma tutte offrono una visione interessante sul futuro nerazzurro. Vediamo insieme i nomi più papabili che potrebbero presto sedere sulla panchina dell’Inter se Inzaghi dovesse lasciare il ruolo di allenatore della squadra.

Sostituti di Inzaghi: i nomi in lizza

La lista dei possibili sostituti di Inzaghi è lunga e comprende allenatori di grande fama affiancati a interessanti emergenti. Tra i nomi più discussi vi sono Antonio Conte, Thiago Motta, De Zerbi e Ivan Juric. Ognuno di questi allenatori porta con sé una filosofia di gioco diversa che potrebbe adattarsi in modo più o meno efficace al contesto nerazzurro.

Antonio Conte

Antonio Conte, già ex allenatore dell’Inter, è sempre una presenza ingombrante quando si parla di nuove opportunità in ambiti tecnici. La sua grande esperienza e il suo palmarès di vittorie lo rendono una scelta quasi ovvia, ma il suo stile di gioco difensivo potrebbe non essere quello che la società sta cercando in questo specifico momento. Inoltre, attualmente, è in forza al Napoli e potrebbe non voler lasciare la piazza.

Thiago Motta

Thiago Motta, ex centrocampista nerazzurro, è un altro nome molto interessante. Da poco alla guida della Juventus, ha dato mostra delle sue capacità di allenatore con il Bologna, che è tornato a qualificarsi nelle coppe europee dopo 21 anni. Motta ha, quindi, mostrato un valore notevole come allenatore, con una mentalità d’attacco che potrebbe attrarre la dirigenza interista.

Roberto De Zerbi

De Zerbi, attualmente all’Olympique de Marseille, è noto per aver portato in Premiere League il Brighton. Se da calciatore era denominato “il piccolo genio”, dimostra di esserlo anche ora nel ruolo di allenatore, tanto che i giornali paragonano l’efficacia del suo stile alle prodezze di Pep Guardiola. Il suo calcio innovativo e propositivo, nonché la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, lo rendono un favorito nella rosa dei nomi dei possibili sostituti di Inzaghi.

Ivan Juric

Anche Ivan Juric, allenatore della Roma, è stato designato come ipotetico nuovo allenatore dell’Inter. Juric ha impressionato per la sua capacità di ottenere ottimi risultati anche con squadre di media classifica e potrebbe, quindi, essere l’opzione più giusta per la squadra nerazzurra.

Quote scommesse: chi è il favorito?

I bookmaker hanno già iniziato a proporre quote sui possibili sostituti di Inzaghi e alcuni nomi emergono chiaramente come favoriti. Secondo le ultime rilevazioni, Antonio Conte è attualmente il favorito con una quota di 2,50, seguito da Thiago Motta a 3,00. De Zerbi e Juric seguono a distanza, con quote rispettivamente di 4,50 e 6,00. Tuttavia, come spesso accade nel calcio, le dinamiche possono cambiare rapidamente e un nome inaspettato potrebbe emergere da un momento all’altro.

Dove monitorare le quote?

Per coloro che sono interessati a monitorare le ultime quote sui possibili allenatori che potrebbero prendere il posto di Inzaghi o a fare una scommessa, il consiglio è di consultare i migliori bookmaker disponibili online.

Le scelte della dirigenza sul sostituto di Inzaghi

La decisione finale su chi potrebbe sostituire Inzaghi spetterà alla dirigenza dell’Inter, che valuterà attentamente le opzioni disponibili. Oltre ai nomi già citati, potrebbero emergere nuovi candidati da campionati esteri o figure interne alla società, come Cristian Chivu, che ha recentemente lasciato il ruolo di allenatore della Primavera interista. La scelta di un profilo emergente potrebbe rappresentare una mossa coraggiosa, ma la dirigenza dovrà anche tenere conto delle aspettative dei tifosi che, dopo anni di successi, sono abituati a risultati immediati.

Le conseguenze del cambio di allenatore per l’Inter