Skriniar alla Juve, c’è l’apertura: “Non sono felice”

Milan Skriniar alla Juventus è una possibilità reale e da tenere in considerazione già per il calciomercato invernale. I bianconeri hanno la necessità assoluta di sostituire Gleison Bremer, che ha finito anzitempo la stagione a causa della rottura del crociato, mentre il difensore ex Inter sta trovando pochissimo spazio al Psg (111 minuti in stagione finora).

Queste le parole di Skriniar, direttamente dal ritiro della Slovacchia e rilasciate a Sport Aktuality, sulla sua situazione attuale: “La situazione è quella che è e non sono certo felice, ma l’unica cosa che posso fare è continuare ad allenarmi bene e lavorare sodo, mantenendomi nella miglior forma possibile. Con Luis Enrique non ne ho parlato perché l’allenatore non parla di queste cose. Certo, mi piacerebbe avere più opportunità, ma rispetto le sue decisioni: se si presenterà l’occasione, cercherò di coglierla“.

Il difensore è stato vicinissimo a lasciare il Psg già quest’estate, ma alla fine è rimasto in Francia: “In estate c’erano molte possibilità perché mi era stato detto che non sarei stato utilizzato come la scorsa stagione. C’erano anche opzioni in prestito, visto che eravamo alla fine del mercato. Non c’è stata nessuna trattativa e abbiamo discusso con il club, decidendo che la cosa migliore sarebbe stata rimanere e lottare per una chance. Ora lo sto facendo“.