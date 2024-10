Arnautovic anticipa l’addio? “Lo vuole un club di Serie A”

Momento particolarmente caldo per Marko Arnautovic, autore di una doppietta in Austria-Norvegia e pronto a tornare ad Appiano Gentile già nella giornata di domani, per l’inizio dei lavori in casa Inter verso la trasferta di Roma.

La discreta forma fisica mostrata dall’attaccante austriaco, reduce anche dal gol segnato contro la Stella Rossa in Champions League, non sta passando inosservata in Serie A. Sull’austriaco c’è infatti da segnalare il forte interesse del Torino, riportato da Sport Mediaset.

I granata devono sostituire Duvan Zapata, la cui stagione è già finita a causa della rottura del crociato rimediata proprio nella gara contro l’Inter a San Siro. Per questo, il club di Urbano Cairo ha la necessità di acquistare un nuovo attaccante nel calciomercato di gennaio e avrebbe messo in cima alla lista proprio il nome di Arnautovic. Tuttavia, ci sarebbe principalmente un problema di ingaggio, visto che il numero 8 percepisce attualmente 3,5 milioni netti l’anno con i nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

È vero, Arnautovic è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 ed è destinato a salutare Milano a fine stagione. Tuttavia, non daremmo per scontata la volontà del giocatore di lasciare l’Inter in anticipo, ma neppure quella dello stesso club. I nerazzurri, infatti, dovranno disputare un altissimo numero di partite e per lasciar partire l’austriaco dovrebbero avere un sostituto in mano. E storicamente, non è facilissimo trovare il nome giusto a gennaio. Per questa ragione, propendiamo per l’ipotesi di una permanenza come quella più probabile.