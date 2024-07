Qual è il futuro dell’Inter?

Introduzione

Campioni d’Italia a 2 stelle: una stagione memorabile per l’Inter quella passata che con ben 5 giornate d’anticipo e battendo i cugini milanese, ha conquistato il suo 20esimo scudetto. Un capitolo chiuso ed uno da riscrivere cercando di scoprire in anticipo quali sogni potrebbero realizzarsi nel prossimo futuro.

Arrivi, conferme e partenze in casa Inter.

Il momento che sta vivendo l’Inter è davvero cruciale. Arriva da una stagione in cui si è aggiudicata il titolo di Campione d’Italia ed ora le mire sembrano essere sempre più alte. I tifosi sono in assoluto fermento con la voglia di scoprire quale sarà il futuro di alcuni giocatori che sono stati l’anello forte della scorsa stagione. Al centro dei rumors sempre più assordanti c’è senza dubbio il pupillo della scorsa stagione nerazzurra: Dumfries. Mister Inzaghi, secondo indiscrezioni, vorrebbe tenere con sé l’olandese ma sulle trattative di rinnovo del contratto non ci sono particolari svolte. Dumfries resta un rebus ma l’Inter sta comunque facendo altre mosse. Arrivano infatti i primi segnali di interesse per Ndoye. Tutto sembra essere ancora in una nebulosa anche per via del fatto che le nazionali più prestigiose sono impegnate nei campi europei e questo potrebbe dilatare il tempo delle trattative.

Tra arrivi e partenze, come cambierà l’assetto dell’Inter? Uno dei giocatori già messo sul mercato che è pronto a partire è Valentin Carboni. Il talento argentino ha già gli occhi puntati addosso da diversi club con contatti importantissimi in atto. Vero è che la perdita di un talento come Carboni potrebbe rappresentare una perdita importante ma anche una significativa opportunità di monetizzare e reinvestire in nuovi rinforzi.

Tutti questi cambiamenti potrebbero incidere sull’andamento della squadra nella nuova stagione che si troverà a fare i conti con scenari diversi anche tenendo in conto di come i veterani della squadra reagiranno ai nuovi assetti e quanti di loro potrebbero essere sacrificati. Tutte queste novità saranno senza dubbio prese in considerazione anche per le quote delle scommesse calcio.

La nuova stagione tra arrivi e rinforzi

Se alcune partenze sono inevitabili, alcuni arrivi sono necessari. L’Inter è un club rinomato con un talent scout in continua ricerca di qualche guizzo di talento pronto a servire la maglia nerazzurra. In queste ore, anche gli incedibili sembrano non essere più una priorità, segno che a Milano c’è aria di novità.

Il Tottenham ad esempio sta tenendo d’occhi l’albanese ormai stella dell’Inter Kristjian Asllani che sta emergendo anche ad Euro 2024. Si vocifera di uno scambio tra i due club. Infatti Daniel Levy, presidente del Tottenham potrebbe offrire la recluta del 2024 e il difensore della nazionale rumena Radu Dragusin in cambio di Asslani che piace al mercato inglese ma anche a quello spagnolo.

Il mercato estivo in generale rappresenta comunque una grande opportunità per l’Inter di investire su talenti freschi e giovani affinché possano crescere ed integrarsi nel gioco dei milanesi e far parte di quel progetto già iniziato tempo fa, per cui si punta proprio a far crescere nel club i più giovani.

Quale futuro per il club?

Come influiranno gli arrivi e le partenze sugli umori del club e sul gioco? E’ naturale credere che cambieranno le dinamiche di gioco e le performance sul campo. Ad Inzaghi resta l’arduo compito di amalgamare tutte queste novità e differenze per dar vita alla migliore squadra possibile, in grado di ripetersi con un’altra stagione d’oro. Il Mister ha già dimostrato di essere all’altezza di questo compito e di saper gestire al meglio i nuovi equilibri ed il gruppo.

Quello che ha fatto la differenza nella scorsa stagione è stata proprio questa chimica tra i giocatori, tanto nel campo quanto negli spogliatoi. Tutto questo lascia intendere che l’Inter potrebbe davvero trarre il meglio da questi nuovi assetti e con una corretta gestione, i risultati dal campo saranno chiari e definitivi.

La prossima stagione potrebbe essere quella che definirà il ruolo dell’Inter non solo sui campi italiani ma anche su quelli europei ed in questi scenari anche i tifosi avranno un ruolo in primo piano. Viste tutte le transizioni che il club sta vivendo, il supporto dei tifosi sarà essenziale per accompagnare i giocatori nelle vittorie e supportarli nelle sconfitte.

Conclusioni

Un’estate densa di cambiamenti quella che l’Inter si appresta a vivere, ricca di novità, conferme e grandi opportunità. Sono già in corso delle trattative con alcuni nomi già sul banco delle partenze ed altri su quello degli arrivi. I nerazzurri sono reduci da un campionato molto entusiasmante ed hanno regalato ai loro tifosi la seconda stella sulla maglia. Adesso servirà però puntare anche a qualche riconoscimento in Europa che in casa Inter manca da troppo tempo. La lungimiranza della società potrebbe portare un vento di freschezza e di cambiamento in rosa, anche visto l’indirizzo che si è data la squadra negli ultimi anni. Puntare sui giovani vuol dire farli crescere e maturare nel club ma tutto questo deve essere gestito con grande intelligenza e visione. Al resto penserà il campo perché è solo dal campo che possono arrivare le risposte definitive ad un futuro che sembra promettere benissimo.