L’Inter fissa il prezzo per Carboni: “C’è un’ipotesi non considerata”

Il futuro di Valentin Carboni è già da diverso tempo al centro delle riflessioni dell’Inter, che prenderà una decisione al termine della Copa America, che il classe 2005 sta disputando con l’Argentina. L’Olympique Marsiglia, però, è già al lavoro per convincere i nerazzurri, con i contatti che stanno proseguendo, come riportato da Gianluca Di Marzio.

Carboni piace al club francese e, come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe fissato il prezzo per una sua eventuale cessione: la valutazione è di 30 milioni di euro. Dopo quello al Monza, invece, i nerazzurri non sembrerebbero intenzionati a prendere in considerazione l’ipotesi di un altro prestito.

L’addio dell’argentino permetterebbe all’Inter di incassare una cifra importante, da reinvestire subito sul mercato. Sia per il sogno in attacco, ma anche per l’eventuale sostituto dell’infortunato di lunga data Buchanan.

L’opinione di Passione Inter

Non è semplice prendere una decisione per quanto riguarda Valentin Carboni. Il suo talento è cristallino e perderlo ora potrebbe creare dei rimpianti in futuro. Al tempo stesso, l’argentino sembra essere l’unica opzione per garantirsi un buon tesoretto da reinvestire subito, senza essere costretti a sacrificare i big.