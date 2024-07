Si accende il mercato per Correa. Dalla Grecia: “È una priorità”

Joaquin Correa è uno dei giocatori in esubero che l’Inter dovrà piazzare nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il Tucu, infatti, non rientra più nei piani del club e, reduce da una deludente esperienza al Marsiglia, e una nuova occasione per lui potrebbe arrivare dalla Grecia.

Secondo il sito Sport24, infatti, L’AEK Atene sarebbe interessato all’attaccante argentino. Sponsor dell’operazione è l’allenatore del club greco, Matias Almeyda, ex giocatore dell’Inter. Il tecnico avrebbe già parlato con Correa.

Il Tucu sarebbe una priorità per l’AEK Atene, che lo considera uno dei principali obiettivi del club. Tuttavia, l’operazione si presenta complicata dal punto di vista finanziario. Da capire se nei prossimi giorni si possa trovare un punto d’incontro tra le parti.

L’opinione di Passione Inter

La cessione di Correa avrebbe un valore non secondario per l’Inter, perché inizierebbe a liberare spazio a livello numerico ed economico, cominciando a creare i presupposti per un nuovo colpo nel reparto avanzato. Il sogno è Gudmundsson, ma lì molto dipenderà anche dal futuro di Arnautovic e Carboni.