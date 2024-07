PAZZA IDEA Inter per il clamoroso ritorno: “Costi elevatissimi”

I piani di mercato dell’Inter sono in via di ridefinizione dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, che lo terrà fuori per almeno 4 mesi. Lo stesso Beppe Marotta ha confermato la necessità di nuove valutazioni in merito all’organico nerazzurro. L’arrivo di un nuovo innesto non è da escludere e nelle ultime ore i dirigenti avrebbero avuto una pazza idea.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, l’Inter avrebbe nelle ultime ore valutato il clamoroso ritorno di Joao Cancelo. Tuttavia, l’operazione sarebbe morta prima ancora di iniziare a causa dei costi elevatissimi della stessa. Pertanto, i nerazzurri dovranno valutare il profilo più adatto per sostituire Buchanan nei prossimi mesi.