Marotta: “Tristi per Buchanan. Alonso e Gudmundsson? Li escludo”

Intervistato nel corso della presentazione dei calendari della prossima stagione, Beppe Marotta si è soffermato sugli obiettivi dell’Inter, sul momento di Lautaro Martinez e sulle prossime mosse di mercato, legate anche all’infortunio di Buchanan.

Queste le sue parole:

OBIETTIVI – “Innanzitutto siamo campioni in carica. Noi siamo l’Inter e quando partecipiamo a una competizione dobbiamo fare il massimo, forti anche della nostra storia. Non dimentichiamoci il Mondiale per Club: lo faremo con grande spirito e voglia di arrivare in alto. Generalmente essere l’avversario da battere è difficile. Abbiamo la coccarda sul petto e gli avversari ci metteranno in difficoltà. Noi ce la metteremo tutta per fare il massimo e riconfermarci”.

INFORTUNIO BUCHANAN – “Ci dispiace per Buchanan, è giovane e dalle informazioni che abbiamo l’intervento chirurgico è riuscito molto bene. Valuteremo la completezza dell’organico, indipendentemente da chi è disponibile o meno. Marcos Alonso e Gudmundsson? Penso di escluderli, il nostro organico è già forte”.

LAUTARO MARTINEZ – “Lautaro sta manifestando le qualità che aveva da ragazzo. Gli mancava l’autorevolezza che ha trovato con l’Inter. Non a caso è anche capitano e siamo contenti di aver sottoscritto il rinnovo di contratto”.