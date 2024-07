L’Inter accelera per il nuovo colpo: pronto lo scambio

Il mercato è iniziato solo da pochi giorni, ma l’Inter è al lavoro già da tempo per definire il prima possibile diverse operazioni. Anche in prospettiva. Come nel caso di Tanner Tessmann del Venezia, che i nerazzurri vogliono acquistare ora, per poi averlo in rosa nel 2025.

Come riportato da Tuttosport, nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata per il centrocampista statunitense, per il quale c’è anche l’interesse di Torino e Napoli. I nerazzurri starebbero trattando con il Venezia uno scambio con Gaetano Oristanio. Entrambi i giocatori, infatti, vengono valutati 5 milioni di euro.

L’Inter è intenzionata ad acquistare Tessmann per poi lasciarlo in Veneto in prestito per un’altra stagione, mentre per Oristanio la volontà è quella di mantenere un‘opzione di recompra per il futuro. La trattativa prosegue.