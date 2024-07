Dalla Spagna – Il Real Madrid PIOMBA su Bisseck

L’Inter non è intenzionata a sacrificare i suoi titolari nel corso di questa sessione di mercato, ma è sempre alla ricerca di possibili introiti per finanziare eventuali colpi in entrata. E un nuovo scenario in questo senso potrebbe aprirsi con Yann Bisseck.

Come riportato dal sito spagnolo Ok Diario, infatti, il difensore tedesco sarebbe finito nel taccuino del Real Madrid, a caccia di un sostituto del partente Nacho Fernandez. L’ipotesi Bisseck potrebbe prendere piede, dal momento che il primo nome nella lista dei Blancos, Leny Yoro, costa troppo. Il Lille, infatti, chiede 60 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Arrivato per una cifra contenuta e con un po’ di scetticismo, Bisseck ha saputo ritagliarsi il suo spazio alle spalle di Pavard, mettendo anche in mostra interessanti margini di miglioramento. Tuttavia, la sensazione è che l’Inter possa prendere in considerazione un suo addio, specie se per una cifra abbastanza alta da garantire una buona plusvalenza. La sensazione è che di fronte a un’offerta a partire 20 milioni di euro, i nerazzurri potrebbero valutare l’addio di Bisseck.