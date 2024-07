Idea a costo zero per la fascia: “Proposto all’Inter”

Il mercato è ufficialmente iniziato da pochi giorni, ma l’Inter ha subito dovuto affrontare una situazione imprevista: l’infortunio di Tajon Buchanan. L’esterno canadese dovrà stare fuori per almeno 4 mesi e ora i nerazzurri dovranno trovare soluzioni alternative sulla fascia, considerato anche il futuro di Dumfries ancora da definire.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, ai nerazzurri sarebbe stato proposto in queste ore Sergi Roberto, svincolatosi dopo la scadenza del suo contratto con il Barcellona. L’esterno spagnolo, tuttavia, non sembra interessare troppo ai nerazzurri, che non avrebbero fatto arrivare risposte in merito all’entourage del giocatore.