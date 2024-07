Sostituto Buchanan, serve un summit: due opzioni praticabili

Arrivato come un fulmine a ciel sereno, l’infortunio di Tajon Buchanan rischia di sconvolgere i piani dell’Inter per il mercato. La dirigenza, infatti, dovrà cambiare la strategia iniziale e valutare un nuovo intervento.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà necessario un summit nei prossimi giorni, al quale parteciperà anche Inzaghi, per capire come intervenire al meglio. In ogni caso, Marotta e Ausilio sembrano avere delle idee già abbastanza chiare: servirebbe un profilo simile a Buchanan, rapido e in grado di saltare l’uomo.

Al tempo stesso, a livello di investimenti non c’è molto margine e le opzioni sembrano essere due: il mercato svincolati, con Marcos Alonso e Kurzawa in prima fila, e qualche ipotesi di prestito, in particolari per gli esuberi di alcuni top club.