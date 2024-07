Inizia ufficialmente la nuova Serie A 2024/2025. L’Inter, Campione d’Italia in carica, scoprirà oggi il calendario per la prossima stagione. Il sorteggio si svolgerà oggi a partire dalle ore 12, presso l’Auditorium Multimediale di RDS, a Roma. L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube ufficiale della Serie A, su Radio TV Serie A.

La nuova Serie A, per la prima volta targata Enilive, andrà in scena nel finesettimana del 17-18 agosto. Previsto un solo turno infrasettimanale (30 ottobre), mentre saranno 4 le soste per le nazionali: non si giocherà nei weekend dell’8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo.

Niente pausa natalizia, invece, con la Serie A in campo nei finesettimana del 22 e 29 dicembre e del 5 gennaio. La fine del campionato è prevista per il 25 maggio 2025. Il calendario sarà ancora una volta asimmetrico. Non saranno possibili i derby alla 1a, alla 10a e alla 38a giornata.

Di seguito il calendario completo della Serie A 2024/2025 dell’Inter: