Rivoluzione Inzaghi: “Ecco le formazioni con Roma e Young Boys”

Con le partite delle nazionali ormai agli sgoccioli, in casa Inter oggi ricominceranno gli allenamenti ad Appiano Gentile e naturalmente si preparerà il prossimo ciclo di fuoco che attende i nerazzurri, con 7 partite in 21 giorni.

Ancora una volta, Simone Inzaghi sarà chiamato a dosare le energie fisiche e mentale dei suoi giocatori, come d’altronde sta già facendo sin dall’inizio della stagione. A questo proposito, il Corriere dello Sport tenta di prevedere le formazioni che verranno schierate dal tecnico piacentino per le prossime partite dell’Inter, contro Roma (domenica 20) in Serie A e Young Boys (mercoledì 23) in Champions League.

Secondo il quotidiano romano, bisognerà aspettarsi ampie rotazioni, come d’altronde è già accaduto nel trittico con Udinese, Stella Rossa e Torino. In quel caso Inzaghi schierò diverse seconde linee nella partita europea e anche questa volta potrebbe accadere lo stesso, con una rivoluzione infrasettimanale.

Probabili formazioni Inter contro Roma e Young Boys

In Svizzera dovrebbero trovare spazio sicuramente Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Piotr Zielinski, Carlos Augusto e probabilmente anche Kristjan Asllani, per dare un turno di riposo ad Hakan Calhanoglu. Con lo Young Boys, inoltre, partirà dalla panchina almeno uno dei due attaccanti, ma potrebbe anche esserci un avvicendamento totale, come accaduto con la Stella Rossa.

Di seguito le probabili formazioni Inter contro Roma e Young Boys, secondo il Corriere dello Sport:

ROMA-INTER: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

YOUNG BOYS- INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.