Mercato – Inter, agenti di Lautaro ancora in sede per il rinnovo: fumata bianca in arrivo

Tra conferme e smentite varie dei giorni scorsi, spuntano nuovi aggiornamenti sul tema rinnovo legato a Lautaro Martinez. Come scritto nel pomeriggio dal giornalista Nicolò Schira, gli agenti del centravanti argentino non solo sono rimasti a Milano ancora per qualche giorno, ma quest’oggi hanno fatto nuovamente visita presso la sede dell’Inter per cercare di sciogliere gli ultimi nodi e chiudere una volta per tutte l’accordo.

Sebbene la richiesta iniziale dell’entourage del calciatore ammontasse a cinque 7,5 milioni di euro a stagione, l’impressione è che si possa chiudere a 5 più eventuali bonus. Restano ancora gli ultimissimi dettagli da sistemare, anche se la fumata bianca potrebbe arrivare molto presto. Così Nicolò Schira sul nuovo incontro: “Gli agenti di Lautaro Martinez in sede all’Inter per completare il rinnovo del contratto fino al 2024. L’Inter offre €5M netti a stagione più bonus. Qualcosa da limare, ma ottimismo per la fumata bianca”.

