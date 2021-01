Mercato – Blitz del dg Tiago Pinto a Milano per chiudere lo scambio Dzeko-Sanchez: la posizione dell’Inter

Nel momento in cui si pensava che l’Inter avesse realmente chiuso il proprio mercato sia in entrata che in uscita, ecco che la Roma nelle ultime ore pare si sia fatta sotto con una proposta allettante. Si tratta di uno scambio di prestiti tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko, a causa della necessità del club giallorosso di cedere l’attaccante bosniaco dopo la rottura con Paulo Fonseca. Nonostante il club nerazzurro stia frenando inizialmente l’affare, la presenza del direttore generale dei giallorossi Tiago Pinto a Milano potrebbe far cambiare tutto.

Secondo quanto scritto ad Il Tempo, infatti, il blitz del portoghese ha come obiettivo quello di tornare nella capitale con il cartellino del centravanti cileno. Un’operazione che vedrebbe uno scambio di prestiti alla pari fino al prossimo 30 giugno. Lo scetticismo dell’Inter, come spiegato dal giornalista Nicolà Schira, è però dettato da due fattori. Ecco quali: “Il dg dell’Roma Tiago Pinto in azione a Milano: oggi ha visto l’intermediario di Alexis Sanchez, molto vicino al club capitolino storicamente. Giallorossi propensi allo scambio di prestiti con l’Inter tra il cileno e Dzeko. Nerazzurri frenano per ingaggio e Decreto Crescita”.

