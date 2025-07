“L’Inter ha prenotato Leoni”: annuncio sul mercato

“Leoni o nessun altro”: con questa espressione questa mattina il Corriere dello Sport ha perfettamente riassunto le idee dell’Inter per il reparto difensivo. Il club nerazzurro non starebbe dunque valutando alternative al difensore del Parma, considerato unico nome della lista per rinforzare l’attuale difesa di Cristian Chivu.

Secondo il quotidiano romano, l‘Inter avrebbe deciso di rinforzare in blocco l’attuale reparto arretrato. L’innesto di Leoni, dunque, andrebbe ad aggiungersi ai difensori attualmente in rosa per favorire le rotazioni. Chiaramente per il club nerazzurro sarebbe un investimento non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro: il centrale viene considerato un possibile pilastro da qui ai prossimi anni anche per la Nazionale Italiana.

Per convincere il Parma serviranno però circa 35 milioni di euro, dettaglio che rende la trattativa ancor più complicata. Dalle parti di Viale della Liberazione circola comunque fiducia perché, grazie all’incontro con l’agente dello scorso lunedì, “l’Inter lo ha di fatto prenotato e si è garantita la sua disponibilità ad attendere che venga completata la batteria delle cessioni degli esuberi”. Il nome di De Winter, invece, non viene visto come alternativo a quello di Leoni: l‘Inter non sembra infatti avere alcun piano B. Se non arriverà il centrale del Parma, la difesa rimarrà sostanzialmente invariata.

Il profilo del genoano potrebbe invece tornare di moda insieme a Leoni, nel caso in cui uno tra Pavard e Bisseck dovesse andar via. Al momento, però, dalle parti di Viale della Liberazione non vi sono indicazioni che lasciano pensare uno scenario di questo genere.