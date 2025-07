Colpo di scena Frattesi: firma immediata sul nuovo accordo

La storia di Davide Frattesi all’Inter è incredibilmente cambiata nel giro di poche settimane. Il centrocampista, dato in partenza sino allo scorso giugno, era infatti giunto ad un punto di non ritorno con i nerazzurri. In particolare, il rapporto ormai logoro con Simone Inzaghi, giunto ad una rottura definitiva nella notte di Monaco, lo aveva convinto a fare le valigie e andar via.

A ribaltare lo scenario, però, ci ha pensato l’approdo a Milano di Cristian Chivu. Frattesi sin dal primo giorno ha capito quanto grande fosse la considerazione del tecnico rumeno nei suoi confronti, nonostante l’infortunio che gli ha fatto saltare tutto il Mondiale per Club. Un feeling immediato che ha ribaltato ogni pensiero pregresso fatto sul mercato da parte del centrocampista.

Da qui, come spiegato da Tuttosport, sono ripartiti i dialoghi tra il suo agente e il club nerazzurro. Stavolta non si è parlato di mercato o di sondaggi che nel frattempo erano stati formulati nei suoi confronti sia dall’Italia che dall’estero, bensì di un nuovo contratto per blindare la sua presenza in magli Inter ancora per altre stagioni.

Una trattativa subito ben impostata che dovrebbe portare al rinnovo di Frattesi fino al giugno 2030, con ritocco dell’ingaggio da 2,8 a 3,4 milioni di euro a stagione. Una firma sul nuovo contratto che potrebbe arrivare il prossimo settembre, come segnale forte del nuovo status che l’ex Sassuolo si appresta a conquistare agli ordini di mister Chivu.