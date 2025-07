Salta un obiettivo dell’Inter: ceduto in Premier League

Uno degli obiettivi che nelle ultime settimane era stato accostato più volte all’Inter, è ad un passo dal ritorno in Premier League.

Come riferito da Sky Sport Deutschland, infatti, è stato raggiunto nelle scorse ore l’accordo tra Sunderland e Bayer Leverkusen per la cessione a titolo definitivo di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, che in Italia era stato sondato anche dal Milan, era stato valutato dall’Inter nei giorni in cui l’addio di Hakan Calhanoglu sembrava davvero probabile.

Un affare dalle cifre molto elevate, sicuramente superiori rispetto a quelle che l’Inter avrebbe investito per il regista classe 1992. Il Sunderland, infatti, si appresta a versare ben 20 milioni di euro compresi di bonus per Xhaka. Si attende il sì definitivo da parte dello svizzero, prima della firma ufficiale sul nuovo contratto.