L’Inter rilancia per Lookman: ECCO la strategia definitiva

Sono giorni cruciali per definire il futuro di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano vuole solo l’Inter ed è arrivato ormai alla rottura totale con l’Atalanta, che però sembra voler rimanere ferma sulle sue posizioni, dopo aver rifiutato la prima offerta nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Inter le idee sembrano essere ancora molto chiare e le parole di Percassi di ieri non avrebbero cambiato in alcun modo la strategia della dirigenza. La scelta è stata fatta: ci sarà un rilancio per Lookman e si seguirà una strategia ben precisa.

L’Inter, pertanto, si dovrebbe avvicinare a un’offerta totale da 50 milioni di euro. Tuttavia, questo nuovo rilancio, scrive sempre la Rosea, dovrebbe seguire due concetti importanti: nessun ultimatum all’Atalanta, ma un tempo limite di 10 giorni per proseguire la trattativa. Oltre questa scadenza, i nerazzurri valuteranno altre opportunità.