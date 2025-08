Addio Bisseck: Romano svela la verità sul suo futuro all’Inter

Da giorni ormai, i pensieri di calciomercato dell’Inter sono concentrati sulla trattativa per portare Ademola Lookman a Milano, con i nerazzurri che avrebbero fissato le condizioni del rilancio. Tuttavia, il lavoro della dirigenza proseguirà anche in altri reparti, in primis in difesa.

I nerazzurri, infatti, cercano un rinforzo, specie se le voci di mercato attorno a Yann Bisseck dovessero concretizzarsi in un suo possibile addio. Il corteggiamento del Crystal Palace sembra essere forte, tanto che si era parlato anche di accordo con il difensore tedesco negli scorsi giorni.

A fare chiarezza è intervenuto Fabrizio Romano, che ha rivelato la verità dietro questa trattativa, facendo il punto sul futuro di Bisseck. L’esperto di calciomercato ha smentito l’accordo del club di Premier League con il giocatore, così come con l’Inter.

Bisseck, ha aggiunto Romano, avrebbe come priorità quella di rimanere all’Inter, per giocare la Champions League e continuare il suo percorso di crescita, in vista anche del Mondiale 2026. Tuttavia, una valutazione dei nerazzurri sul suo futuro in caso di offerta congrua non è da escludere.