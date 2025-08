Dopo il successo delle scorse edizioni, torna il Fanta Passione Inter, il gioco ufficiale della community nerazzurra! Preparati a sfidare altri tifosi nerazzurri e dimostra di essere il miglior fantallenatore interista.

Anche quest’anno il gioco è completamente gratuito e si svolge sulla piattaforma Fantapazz. Per partecipare alla lega pubblica Passione Inter, ti verranno richiesti solo nome, cognome e indirizzo email. Riceverai subito una mail con tutte le istruzioni per entrare in lega e accedere al server Discord esclusivo.

In palio ci sono 10 premi speciali e, per tutta la stagione, riceverai aggiornamenti e tante sorprese con la newsletter settimanale di Passione Inter.

Clicca qui per iscriverti al Fanta Passione Inter e inizia la tua corsa verso la vittoria!