TS – Inter, per gennaio si pensa a Malinovskyi: ieri osservato speciale di Marotta. Serve una cessione eccellente

L’Inter è reduce dal pareggio esterno contro l’Atalanta per 1 a 1. La trasferta di Bergamo lascia l’amaro in bocca agli uomini di Antonio Conte, protagonisti di una buona gara sotto diversi punti di vista. E’ stata anche una gara importante sul fronte mercato. Dalla tribuna, infatti, Marotta e Ausilio hanno rivolto le attenzioni ad un osservato speciale in vista della prossima finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è Ruslan Malinovskyi, obiettivo piuttosto sensibile in vista di gennaio. Non è una trattativa semplice, perché l’arrivo dell’ucraino sarebbe legato ad un eventuale addio di Eriksen, che ieri è rimasto in panchina per 90 minuti. Il centrocampista classe ’93, arrivato all’Atalanta nell’estate del 2019, ha fatto vedere giocate di grande qualità in Serie A e potrebbe essere quindi l’obiettivo numero uno per Conte, che in quel reparto ha cerca da tempo un rinforzo importante.

