Atalanta-Inter, Lautaro brilla e i quotidiani lo esaltano: “Questo Toro segna e gioca per la squadra”

Nel pareggio di ieri tra Inter e Atalanta, Lautaro Martinez è stato uno dei protagonisti della gara. L’attaccante argentino è stato autore del momentaneo vantaggio nerazzurro, sfruttando un assist di Young e battendo il portiere avversario con un bel colpo di testa. Ecco il confronto dei voti dai quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Nel primo tempo ha avuto qualche battuta a vuoto, poi però è suo il grande merito di aver realizzato l’1-0 con astuzia e sangue freddo. Inoltre ha inventato il lancio che ha portato Vidal a tu per tu con Sportiello.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – La rete di testa è bellissima e manda pure in porta Vidal. Viene incontro e partecipa alla manovra. Con 2 reti in 5 giorni è un Toro… ritrovato.

TUTTOSPORT 7 – Gioca nonostante un infortunio al flessore sinistro patito nel riscaldamento. Nel primo tempo si trova due volte in posizione di sparo, ma non ha grande fortuna, nella ripresa prima fa secco Sportiello (4° gol in campionato) e dà a Vidal la palla che avrebbe potuto chiudere il match.

PASSIONE INTER 7 – Va fatta una premessa. Scende in campo dopo aver accusato un problemino muscolare nel riscaldamento. Dopo pochi minuti sfiora il gol dopo una bella discesa di Darmian ma cicca a pochi passi dalla porta il pallone. E’ nervoso e gioca un brutto primo tempo, rimediando anche un cartellino giallo davvero evitabile nel primo tempo. Si riscatta nel secondo tempo portando in vantaggio l’Inter con un’incornata da vero Toro.

