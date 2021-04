Dalla Spagna – Inter, Mandi ha dato l’ok al trasferimento. Ma spunta il tentativo del Villarreal

Il centrale algerino lascerà il Betis a fine stagione a parametro zero per la scadenza del contratto

Dopo il match che l' Inter giocherà questo pomeriggio contro il Verona, alla formazione di Antonio Conte non rimarranno che le ultime cinque partite di campionato nel corso delle quali presumibilmente festeggerà il ritorno alla vittoria di uno scudetto. Una volta chiuso il capitolo Serie A , ci si attende però un nuovo importante vertice tra il tecnico leccese e la dirigenza al gran completo, incluso il presidente Steven Zhang atteso a Milano per la fine del mese di aprile. Al centro di questo incontro si parlerà di futuro e di possibili manovre che l' Inter potrà fare sul mercato , per chiarire all'allenatore i margini di crescita del progetto nerazzurro in una fase delicata dal punto di vista economico.

Il club nerazzurro, ad esempio, ha da tempo bloccato Mandi del Betis, difensore algerino in scadenza il prossimo giugno. Il centrale, secondo quanto riportato da todofichajes.com, avrebbe dato pure il proprio ok all'Inter per il trasferimento che avverrebbe il prossimo luglio a costo zero, per rinforzare soprattutto le seconde linee della difesa. Ma attenzione all'inserimento a sorpresa del Villarreal di Unai Emery, che potrebbe sfruttare questo momento di stallo della dirigenza interista per soffiare il calciatore sotto il naso dell'Inter. Soprattutto nel caso in cui gli spagnoli dovessero perdere la prossima estate Pau Torres, l'algerino diverrebbe automaticamente il sostituto ideale.