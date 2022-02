Inter, quanti intrecci: tutte le manovre del mercato nerazzurro

Marotta ed Ausilio già al lavoro

Pietro Magnani

L'arrivo a sorpresa di Gosens non ha certo fermato le manovre dell'Inter che, nonostante delle finanze non propriamente floride, sta riuscendo grazie all'abilità e alla creatività di Ausilio e Marotta, a piazzare colpi importanti. E i due non hanno certo intenzione di fermarsi nel prossimo mercato estivo.

Come riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Inter infatti ha le idee molto chiare in testa circa le prossime mosse sul mercato. Il primo obbiettivo è per la difesa, con Gelson Bremer del Torino nel mirino da tempo. I nerazzurri si sono mossi con largo anticipo, trovando già una bozza di accordo con l'agente. Ora c'è da convincere i granata, ma il fresco rinnovo del brasiliano è solo una questione di rispetto verso Cairo e non un qualcosa che andrà ad impedire il trasferimento.

In lista anche un arrivo a centrocampo ed uno in attacco, con le grandi manovre per Frattesi e Scamacca già avviate da tempo, ma ancora lontane dall'essere chiuse. Giocatori così giovani sono suscettibili di variazioni enormi di valutazioni lungo la stagione, quindi l'Inter non ha alcuna fretta di chiudere. Infine il capitolo rinnovi: in attesa di chiudere finalmente la telenovela Brozovic, protrattasi molto più del previsto, il club lavora con pazienza sulle questioni Perisic ed Handanovic. L'impressione è che in tutti e tre i casi si possa arrivare a breve alla fumata bianca.