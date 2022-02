Quando rientra Gosens: c’è una data, si avvicina il ritorno in gruppo

L'esterno tedesco sta rispettando la scaletta per il rientro dall'infortunio

Il rientro di Robin Gosens si avvicina. L'esterno tedesco sta rispettando la scaletta prevista per il recupero dall'infortunio e presto ci sarà il ritorno in gruppo. Secondo Tuttosport, Gosens potrebbe addirittura andare in panchina nel match contro il Sassuolo del 20 febbraio.

L'esterno tedesco ha ora un solo obiettivo: arrivare, tirato a lucido, per il Derby di Coppa Italia contro il Milan del prossimo 3 marzo. Una data plausibile, non così lontana: i tifosi nerazzurri non vedono l'ora di vederlo in campo.